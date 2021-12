Frank Vandenbroucke: «Du côté flamand, c’est le chaos dans les écoles»

Pour le ministre de la Santé, « il convient au Premier ministre de convoquer un nouveau Comité de concertation donc je ne vais pas me prononcer la-dessus ». « Nous avons demandé aux experts du commissariat corona et du Gems d’évaluer la situation. A l’heure actuelle, j’attends encore le rapport du Gems. S’il faut des mesures supplémentaires, ça doit être un paquet suffisamment fort et large qui va impacter plusieurs secteurs. Il faut prendre des mesures à fond si on fait un nouveau Codeco », prévient-il.

À lire aussi La situation sanitaire devient critique dans les écoles

Avec deux Comités de concertation en deux semaines, « on a pris des mesures importantes mais force est de constater qu’on est toujours dans le pire des scénarios. Je crois que le monde politique doit réagir de manière unie », a-t-il expliqué.