Une troisième station d'injection de biométhane opérationnelle en Wallonie

Les trois structures qui injectent du biométhane dans le réseau wallon sont toutes situées en province de Hainaut (Fleurus, Quévy et Les Bons-Villers) et produisent ensemble 150 GWh par an. Endéans les deux années à venir, cette production pourrait être doublée par de nouveaux projets actuellement à l'étude.

"Chaque jour, des dizaines d'agriculteurs viennent y déposer leurs résidus de culture et autres matières organiques. Cette matière première - on parle dans le jargon d''intrants' - est amenée vers trois grands digesteurs et transformée, par un phénomène de fermentation anaérobique, en biogaz. Une fois traité, épuré et contrôlé, ce gaz d'origine renouvelable est injecté sous forme de biométhane dans le réseau public et acheminé vers les ménages et les entreprises", précise le gestionnaire wallon de réseaux de distribution.