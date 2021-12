Disney nomme pour la première fois une femme, Susan Arnold, comme présidente

Bob Iger avait déjà quitté son poste de directeur général de Disney en 2020 et avait été remplacé par Bob Chapek. Il est toutefois resté président de la firme de Mickey pendant près de deux années supplémentaires, et cédera sa place à Mme Arnold à la fin de cette année. « Dans ce nouveau rôle de présidente du conseil d’administration, je suis impatiente de représenter les intérêts à long terme des actionnaires de Disney et de travailler en étroite collaboration avec Bob Chapek », a-t-elle déclaré.

Bob Iger était le plus haut dirigeant de Disney depuis 2005. Sous sa présidence, il y a eu le rachat de Lucasfilm, donnant à Disney les droits sur la franchise Star Wars et Indiana Jones, et l’acquisition du groupe de divertissement 21st Century Fox, qui a nécessité des dizaines de milliards de dollars.