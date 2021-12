Sortie du nucléaire: les libéraux «inquiets» après la sortie du dernier rapport

Le SPF Economie a remis un rapport très attendu sur la sécurité d’approvisionnement après la sortie définitive du nucléaire et l’impact sur le prix de l’énergie.

Le SPF Economie a remis un rapport très attendu, dévoilé dans Le Soir, sur la sécurité d’approvisionnement après la sortie définitive du nucléaire et l’impact sur le prix de l’énergie. La première condition peut être remplie avec le Mécanisme de Rémunération de Capacité (CRM) mis en place par le gouvernement et qui repose notamment sur deux nouvelles centrales au gaz, celle des Awirs à Liège et celle de Vilvorde.