Seules 41% des jeunes entreprises ont subi un effet négatif pendant la crise

Si l'on considère les entreprises qui ont subi un impact négatif durant la pandémie, 11% d'entre elles indiquent un faible impact et 14% disent avoir retrouvé leur niveau d'activité habituel. 75 % s'attendent à revenir à un niveau normal dans les mois à venir. Seules 7% des HGV indiquent être revenues à leur niveau d'activité habituel, contre 19% des LGV.

Selon Veroniek Collewaert, professeur d'entrepreneuriat et directrice du Scale-up Centre de la Vlerick Business School, "les entrepreneurs qui perçoivent leur environnement comme plus dynamique, incertain et hostile ont connu un impact plus négatif par rapport aux entreprises situées dans des environnements plus stables et bénins".