«Gants en or», «Saint»: Thibaut Courtois une nouvelle fois encensé par la presse espagnole

Le Diable rouge enchaîne les arrêts et les performances de haut vol sous le maillot du Real Madrid.

On a beau s’habituer aux prestations exceptionnelles de Thibaut Courtois, on ne s’en lasse pas pour autant. Mercredi soir, le Diable rouge a une nouvelle fois prouvé qu’il était en très grande forme en aidant le Real Madrid à s’imposer 1-0 face à l’Athletic Bilbao. De quoi lui valoir une pluie de louanges en Espagne.

« Gants en or », titre AS dans sa Une au lendemain de cette victoire, estimant que Courtois a sorti « le grand jeu » et qu’il est « sur le chemin de la sainteté ».