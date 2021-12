Métiers de l’IT en pénurie: les «ogres» du marché face aux petites structures

Sur un marché de l’emploi en pleine tension, le rapport de force penche très clairement en faveur des candidats, en particulier en ce qui concerne les profils IT. La guerre des talents fait rage, et tous les employeurs qui y prennent part ne sont pas logés à la même enseigne. Certains, à l’image de sociétés telles qu’Odoo, font figure d’« ogres » sur le marché. Leurs ambitions de croissance, et donc de recrutement, sont fortes, et surtout assouvies.

Odoo, une entreprise devenue une référence mondiale dans le secteur des logiciels de gestion, aspirait par exemple à engager pas de moins de 120 nouveaux développeurs informatiques cette année. C’est aujourd’hui chose faite ! Et un recrutement de 200 talents supplémentaires est déjà à l’ordre du jour pour l’an prochain.