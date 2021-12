CFE va scinder sa structure en deux sociétés cotées distinctes: CFE et DEME (2)

Le groupe est actuellement constitué de trois pôles: DEME, CFE Contracting et BPI. "Etant donné que DEME et CFE opèrent sur des marchés et des segments géographiques différents, avec chacune des priorités stratégiques distinctes, le conseil d'administration estime qu'il est dans l'intérêt de toutes ses parties prenantes de passer à l'étape suivante et de scinder le groupe en deux. Cette scission doit à l'avenir permettre aussi bien aux travaux maritimes qu'au contracting et à la promotion immobilière de se développer en tant que deux sociétés cotées distinctes, autonomes et solides avec chacune leur gouvernance propre", précise CFE.

La transaction, soutenue par l'actionnaire majoritaire Ackermans & van Haaren (62,1%) et Vinci (12,1%), consiste à scinder partiellement CFE, en transférant sa participation de 100% dans DEME à une nouvelle société nommée provisoirement Newco.