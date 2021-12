De nouvelles mesures contre le covid? «On ne peut pas tenir un Comité de concertation tous les trois jours», réagit Lachaert

Le président de l’Open VLD critique la sortie du ministre-président flamand Jan Jambon, qui a appelé à la ténue d’un nouveau Codeco. Le Premier ministre attend ce jeudi un nouveau rapport du Gems, le groupe d’experts qui conseille le gouvernement, et du commissaire corona, Pedro Facon.

Le monde politique doit faire preuve de constance dans les mesures prises pour lutter contre la pandémie, a estimé le président de l’Open VLD, Egbert Lachaert. « Je ne dis pas que réunir maintenant un Comité de concertation n’est pas possible mais il y a aussi d’autres instruments. Annoncer qu’un secteur doit fermer, sans concertation, suscite beaucoup de réactions de colère. Je ne trouve pas que ce soit la meilleure sortie de Jan Jambon pour demander des mesures », a expliqué M. Lachaert sur les ondes de Radio 1 (VRT). « Faisons preuve d’un peu de constance. On ne peut pas tenir un Comité de concertation tous les trois jours », a-t-il ajouté.

À lire aussi On reparle d’un nouveau Codeco… cinq jours après le dernier

Selon lui, d’autres instances que le Comité de concertation peuvent prendre des mesures, par exemple les bourgmestres qui peuvent se concerter avec les organisateurs d’événements ou interdire des événements.

Flambée des contaminations dans les écoles

Sur Bel-RTL, le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, a mis en garde contre la flambée des contaminations dans les écoles. Il a parlé de « chaos » dans les écoles flamandes. Du côté francophone, des signaux inquiétants apparaissent également. Selon le baromètre du Segec, la coupole des écoles catholiques, les taux d’absentéisme des enseignants comme des élèves dépassent désormais les maxima atteints le 22 mars dernier, à la veille des vacances de Pâques 2021 qui avaient été anticipées d’une semaine pour des raisons sanitaires. « Si on veut éviter le pire du pire, il faut des mesures fortes, y compris dans l’enseignement, le secteur événementiel », a souligné M. Vandenbroucke.

À lire aussi Coronavirus: absentéisme record des enseignants et des élèves dans le fondamental

Le vice-Premier ministre socialiste laisse au Premier ministre la responsabilité de convoquer un Comité de concertation. Mais, à l’entendre, la réunion ne peut déboucher sur des demi-mesures. « Il faut un paquet cohérent, clair et suffisamment fort. Si on réunit le Comité de concertation, il faut prendre des mesures qui vont vraiment à fond. On est dans le pire des scénarios, avec une augmentation sans fin des contaminations », a-t-il dit.