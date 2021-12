Des ténèbres naîtra une nouvelle forme de démocratie aux Etats-Unis

Comme tout le monde n’est pas fan de science-fiction, une explication s’impose pour commencer : Hari Seldon est l’un des personnages des romans Fondation d’Isaac Asimov. C’est un mathématicien de génie qui a deux certitudes absolues dans la vie. Premièrement : l’empire galactique dans lequel il vit, et dont le pouvoir et la richesse semblent pourtant ne pas connaître de limites, va forcément s’effondrer. Des milliers d’années de guerre civile et de barbarie s’en suivront. Deuxièmement : Hari Seldon sait qu’il est mortel. Faible, vieux, malade et cloué dans un fauteuil roulant, il n’en a plus pour longtemps. Il élabore alors un plan qui survivra à sa propre existence et à l’Empire galactique, un plan grâce auquel l’ère de chaos qui suivra la chute de l’Empire ne durera qu’un millier d’années.