Réforme des pensions - Les organisations patronales s'inquiètent du plan de réforme des pensions

Selon celles-ci, "les propositions sur la table tendent à valoriser l'inactivité et à augmenter les dépenses de pensions". Elles mettent en avant l'augmentation des pensions minimales (déjà votée), la réduction du nombre d'années de travail pour avoir accès à cette pension minimale, l'assouplissement des conditions de la retraite anticipée et l'introduction d'un régime complémentaire de retraite anticipée.

Or pour les organisations patronales, il faut au contraire que le système incite les travailleurs à travailler plus longtemps. Pour ce faire, elles jugent indispensable d'encourager la combinaison d'une pension légale avec une pension complémentaire, de renforcer le lien entre travail et pension et de responsabiliser les travailleurs via des incitants financiers à la prolongation de l'activité ou des mesures négatives en cas de fin de carrière précoce.