Coronavirus - La SNCB va supprimer 120 trains à partir de lundi en raison de personnel malade (2)

Depuis lundi dernier, une vingtaine de trains P (trains de pointe) vers et depuis Bruxelles avaient déjà été retirés de l'offre. Dès lundi, une centaine de trains supplémentaires, qui concernent cinq relations ferroviaires, seront également supprimés quotidiennement. Un retour à l'offre complète sera effectué dès que possible, en fonction de l'évolution des chiffres liés aux maladies/quarantaines, espère la SNCB.

Concrètement, à partir du 6 décembre, outre la suppression de certains trains P, un des quatre trains IC par heure entre Anvers et Bruxelles sera supprimé en semaine. La liaison S32 entre Puurs, Essen et Roosendaal passera à une fréquence d'un train toutes les heures au lieu de toutes les demi-heures. Par ailleurs, les trains S53 entre Gand-Saint-Pierre et Lokeren sont quant à eux supprimés.

Les trains IC entre Mons et Aulnoye ainsi qu'entre Namur-Charleroi et Maubeuge sont également supprimés de manière provisoire (en semaine et durant le week-end). Les voyageurs se rendant en France sont invités à voyager via Lille.