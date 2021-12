Denis Van Weynbergh, 19e de la Transat Jacques Vabre: «Que du positif»

Denis Van Weynbergh est arrivé mercredi soir à l’arrivée de la Transat Jacques Vabre, à bord de son Imoca « Les Laboratoires de Biarritz – No Limit 4 us ». Après un périple de 6.212 milles marins (11.500 km) mené à une moyenne de 10,67 nœuds (19,76 km/h), lui et son compère français Tanguy Le Turquais se sont classés 19e en Imoca, au terme de 24 jours et un peu plus de 6 heures de course.

« Deux voiles déchirées »

« Nous ne pouvons retirer que du positif de cette expérience », dit Denis Van Weynbergh, après une courte nuit enfin passée à terre. « Nous sommes arrivés dans les temps impartis, en conservant notre position (NDLR : la 19e et avant-dernière de la catégorie), et après avoir pourtant perdu beaucoup de temps suite à la déchirure de deux grandes voiles : le spi après 6 ou 7 jours, qu’on aurait pu utiliser pendant plus de 80 % de cette traversée marquée par des conditions de vent très légères ; et le gennaker, une voile de 300 m² qui s’est carrément ouverte en deux à 5 jours de notre arrivée. Sans cela, je pense que nous aurions pu rejoindre La Martinique un jour ou un jour et demi plus tôt. »