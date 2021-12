Les conflits hiérarchiques ont «un impact délétère» sur le travail du Comité R, pointe un audit externe

Entre le président Serge Lipszyc et les deux conseillers qui le secondent à la tête du Comité R, un conflit ouvert demeure. Un audit externe sur le bien-être au travail réalisé au sein de l’institution démontre comment celui-ci pèse sur le bon fonctionnement de ce service public stratégique.

Serge Lipszyc, président du Comité R, aura connu des vacances de Toussaint plus sereines. Source de son intranquilité, une interview accordée à Wilfried, sortie le 22 octobre dernier, dans laquelle il a tenu des propos très durs à l’égard de plusieurs institutions d’Etat. Celles-ci sont accusées de perméabilité à l’extrême droite et à la corruption. Sur des charbons ardents après ces dénonciations jugées tendancieuses par plusieurs députés et haut magistrats, l’ex-conseiller de Charles Michel a tâché de s’en expliquer à huis clos le 8 novembre devant les parlementaires chargés de la commission de suivi du Comité R, en voulant prouver que ses propos reposaient bien sur de faits.