Un nouveau Codeco ce vendredi: «C’est le chaos total»

Un rapport a été demandé en urgence mercredi soir aux experts du Gems. Erika Vlieghe et ses collègues livrent leur analyse en cette fin de matinée. Personne ne voulait briser l’embargo sur le contenu mais un participant nous glissait que «le rapport n’est pas vide… du tout!».

Juste avant la réunion des experts mercredi, le virologue Steven Van Gucht, membre du Gems, avait évoqué dans Le Soir quelques pistes possibles de discussion. «Il y a déjà des protocoles pour la plupart des activités en intérieur mais on n’a pas encore parlé de la sphère privée.» Selon Van Gucht, réinstaurer une bulle sociale contraignante ne serait pas une bonne idée mais les experts pourraient suggérer un nombre maximum de contacts à la population. «C’est important pour beaucoup de gens d’avoir un cadre.»

Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, plaide pour sa part pour un paquet de mesures «cohérent, clair et suffisamment fort». Parce que, a-t-il déclaré sur Bel RTL, «on est dans le pire des scénarios, avec une augmentation sans fin des contaminations.» Et il ajoute pour nous: «Ce n’est pas pour rien que j’ai demandé un avis au Gems. Et comme toujours, je me baserai dessus.»

Reste que définir un paquet de mesures «cohérent» ne sera pas évident. Car à ce stade, la situation dans les écoles par exemple, n’est pas tout à fait la même en Flandre et en Fédération Wallonie-Bruxelles, même si elle s’aggrave au sud du pays aussi. Voilà pourquoi, la prise de décisions spécifiques au niveau des entités fédérées, des gouverneurs et/ou des bourgmestres était aussi évoquée en coulisses.

Egbert Lachaert, le président de l’Open VLD, parti du Premier ministre, disait d’ailleurs ce matin à la VRT: «Je ne dis pas que réunir maintenant un comité de concertation n’est pas possible mais il y a aussi d’autres instruments. (…) D’autres instances peuvent prendre des mesures, par exemple les bourgmestres qui peuvent se concerter avec les organisateurs d’événements ou interdire des événements.»

Finalement, ce midi, on apprenait qu’un nouveau Comité de concertation serait bien convoqué à 9 heures ce vendredi. Un kern sanitaire le précédera ce jeudi soir.

Certains experts et responsables déploraient toutefois une communication politique allant publiquement en sens divers depuis jeudi. Entre Jan Jambon qui renvoyait la balle au fédéral, Alexander De Croo qui ne voulait pas forcément lui faire de cadeau et Frank Vandenbroucke qui continuait à avancer sur sa ligne. C’était à se demander – à nouveau – où était la nécessaire solidarité tant vantée pour lutter contre le virus... «C’est le chaos total...», déplore-t-on dans un cabinet ministériel. «La séquence est désastreuse.»