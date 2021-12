«Déjà vu»: Pourquoi de Gaulle n’a rien à voir avec Zemmour

Comme d’autres politiciens français, Eric Zemmour a invoqué le général de Gaulle pour lancer sa campagne. Une provocation de plus.

Un appel solennel à la résistance contre l’occupant étranger et les traîtres de l’intérieur, une promesse de libération du territoire, prononcés devant un micro que l’on croirait sorti du musée de la BBC… En singeant le général de Gaulle au moment d’annoncer sa candidature à l’élection présidentielle française, le polémiste Eric Zemmour s’est montré à la hauteur de son épithète.

Pourtant, de Gaulle avait pris les devants. « Je suis un homme qui n’appartient à personne et qui appartient à tout le monde », déclarait-il le 19 mai 1958, à la veille de revenir au pouvoir, récusant par avance tout héritier mais acceptant l’inéluctable perspective qu’une fois disparu, d’autres s’empareraient de son œuvre et lui donneraient un sens « du dehors », transportant le combat et l’enjeu sur un autre terrain. Comme l’a écrit Sartre, être mort, c’est être en proie aux vivants.