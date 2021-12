«Les enfants sont le moteur de la pandémie», selon le biostatisticien Geert Molenberghs

« Nous avons déjà identifié près de 25.000 nouveaux cas ce lundi, ce qui correspond à peu près au nombre record de lundi dernier », a déclaré le biostatisticien Geert Molenberghs à Het Laatse Nieuws.

« Nous avons constaté une forte augmentation ces derniers jours, plus spectaculaire que la semaine dernière. Si cela continue, nous ne pouvons exclure la possibilité de nous retrouver avec 900, voire 1.000 lits en soins intensifs. Cela signifierait que nous dépasserions le pic de printemps de 2021 », a-t-il encore déclaré.

Beaucoup d’écoles fermées

Actuellement, 115 écoles et internats d’enseignement néerlandophone en Flandre et à Bruxelles sont fermés en raison d’un taux d’infection et d’absentéisme trop élevé. C’est ce qu’a annoncé jeudi le cabinet du ministre flamand de l’éducation Ben Weyts (N-VA).