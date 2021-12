Nouvelle action des aide-ménagères lundi à Bruxelles

Mi-novembre, entre 500 et 600 aide-ménagères ont manifesté dans les rues de la capitale pour dénoncer, entre autres, la faiblesse de leurs indemnités de déplacement. Les négociations qui ont suivi entre les syndicats et la direction de Federgon se sont soldées par un échec cuisant, les premiers estimant que les propositions de la fédération étaient une "déclaration de guerre", tandis que la seconde jugeait l'attitude des syndicats "incompréhensible".

Les aide-ménagères présentes "feront part de la grande déception et remettront à la direction de Daoust les cacahuètes que Federgon, fédération patronale du secteur dont Daoust est membre, leur propose", indique jeudi le front commun syndical.

"Etant donné que les employeurs ne nous écoutent pas, nous continuerons d'augmenter la pression. Lundi matin, nous manifesterons en front commun devant le siège Daoust. Cette entreprise, parmi tant d'autres et membre de Federgon, a fait un bénéfice de 7 millions en 2019 et 650.000 euros en 2020. Il n'est donc pas acceptable qu'elle refuse de partager ses bénéfices avec les aide-ménagères qui ont travaillé dur pour que la société fasse ces bénéfices. Les entreprises préfèrent partager les bénéfices avec leurs actionnaires et donner des cacahuètes à leurs travailleuses ! Nous demanderons à être reçus par la direction afin qu'elle nous explique pourquoi elle refuse d'utiliser ses moyens financiers pour l'amélioration des conditions de travail" indique le front commun jeudi.