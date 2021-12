Une entreprise de Malines va produire du béton circulaire à grande échelle

Ces dernières années, plusieurs projets de construction ont déjà eu recours au béton circulaire. Mais celui-ci devait être testé et approuvé pour chaque projet.

L'entreprise Jacobs Beton vient d'obtenir le feu vert pour la production de béton recyclé à grande échelle. "Concrètement, cela signifie que le béton recyclé ne sera plus uniquement destiné à des projets spécifiques. Nous pouvons en produire en masse dans la mesure où il ne devra plus être testé et approuvé pour chaque projet", explique Kurt Jacobs, de la société Jacobs Beton.