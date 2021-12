Mark Cavendish sur le point de prolonger pour une saison supplémentaire chez Deuceuninck-Quick Step

Quelques jours après sa lourde chute aux Six Jours de Gand, le Britannique est parvenu à un accord avec l’équipe belge pour prolonger son contrat d’un an.

Excellente nouvelle pour Mark Cavendish, qui a trouvé un accord avec Deuceuninck-Quick Step, qui va devenir Quick Step-Alpha Vinyl, pour prolonger son contrat pour une saison supplémentaire. C’est en tout cas ce qu’a confirmé Patrick Lefevere, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

« Nous sommes parvenus à un accord avec Mark. Il restera avec nous pour une année de plus. Seule la signature doit encore être apposée, mais cela se fera bientôt », a confirmé Lefevere, à quelques jours du premier stage de l’équipe à Calpe. ‘Mark sera certainement présent, mais il n'est pas encore autorisé à prendre l'avion en raison des blessures qu'il a subies lors de sa chute dans la dernière course par équipe des Six Jours de Gand. Donc il va voyager en voiture jusqu'en Espagne. »