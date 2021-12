De Croo convoque un nouveau Codeco: «Il faut oser dire que nous n’avions pas évalué correctement la situation»

Ce jeudi, à la Chambre, le Premier ministre Alexander De Croo a pris la parole pour répondre aux questions des députés qui s’inquiètent de la situation sanitaire et de la gestion qu’en fait le fédéral.

« La meilleure méthode reste d’avoir une approche systématique. J’ai demandé au commissariat Corona et aux experts de nous donner un avis et décidé de convoquer un Codeco demain à 9 heures. Dans un contexte de crise, il faut pouvoir adopter des ajustements », s’est justifié le Premier.

« La vaccination ne nous offre pas encore une liberté complète »

« Nous devrons prendre des décisions ensemble et les défendre ensemble. Nous devrons tous franchir des pas, nous ne pouvons plus avoir de tabou. Nous devrons tous assumer nos responsabilités. » Et de poursuivre : « La vaccination reste la protection la plus efficace. Longtemps nous avons cru que nos larges campagnes de vaccination nous permettraient de sortir de la crise. La réalité est différente aujourd’hui. Il faut oser dire que nous n’avions pas évalué correctement la situation. »

Le Premier a expliqué que la vaccination « ne nous offre pas encore une liberté complète. Il faut des mesures complémentaires pour rendre cette vaccination la plus efficace possible. » Et il chiffre : « La vaccination a permis d’éviter 7.800 décès dans notre pays, et a évité 30.000 hospitalisations. »

« Faire ce qui s’impose »

Frank Vandenbroucke, le ministre de la Santé, a ensuite pris la parole. « Une société digne de ce nom ne doit pas accepter que les soins de santé chavirent ». Et de marteler : « Il faut faire ce qui s’impose. Suivre l’avis du Gems, cela constitue la base des mesures ». Le ministre de la Santé rappelle que la vaccination est essentielle mais qu’il faut un paquet plus large, complet. « On ne va pas demain commander un 4e Codeco ».