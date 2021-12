Fermeture des écoles, bulle sociale, 200 personnes maximum en intérieur: ce que préconisent les experts du Gems

Cela se ressent évidemment aussi dans les hôpitaux où le cap des 800 lits en soins intensifs va être dépassé. La pression est aussi forte qu’au moment de la première vague de 2020, soulignent encore Erika Vlieghe et ses collègues. Sans parler du testing et du traçing qui ont littéralement « craqué », obligeant à revoir totalement la stratégie.

Sans cacher leur irritation à l’égard du monde politique qui ne les a pas écoutés ces dernières semaines, ou trop tard, les experts suggèrent un nouveau paquet de mesures dont la plus impressionnante est la fermeture des écoles maternelles et primaires pour dix jours, avec possibilité de cours en distanciel. Elles pourront rouvrir si la situation épidémiologique le permet mais dans un cadre très strict on parle d’un masque porté désormais dès six ans et plus dix comme préconisé (sans que cela soit appliqué côté francophone) actuellement.

Le secondaire peut rester ouvert en mettant en place l’enseignement en mode hybride. Le supérieur en code orange.

Les experts du Gems exhortent à nouveau le politique à fermer les restaurants dès 20 heures et pas 23 heures. Un appel qui n’avait pas été entendu la semaine dernière.

Tous les événements réunissant plus de 200 personnes en intérieur mais aussi les salles de cinéma ou de théâtre devraient être fermés ou annulés. Les musées pourraient par contre rester ouverts.

Toutes les activités de loisirs devraient être suspendues au moins aussi longtemps que les écoles sont fermées. Seul le sport professionnel, sans public, pourrait se poursuivre.

Les magasins peuvent rester ouverts ainsi que les métiers de contact.