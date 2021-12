Le conflit qui pollue le padel francophone

La communauté du padel francophone se divise, plus que jamais. Depuis le 1er décembre, l’Association francophone de tennis (AFT) a décidé de ne plus travailler avec l’Association francophone de padel (AFP), qui gérait toute l’organisation sportive par convention. « La gestion et le pouvoir décisionnaire ne doivent plus appartenir à quelques-uns. Nous ne voulons plus d’une gestion en vase clos par quelques dirigeants attachés à des illégitimes prérogatives », peut-on lire sur le nouveau site de la section padel de l’AFT. « Il faut un organe dirigé par des personnes clairement mandatées par leurs clubs et représentatives de l’ensemble des clubs de padel. » Du côté de l’AFP, c’est plutôt l’incompréhension : on estime que c’était déjà le cas. « Les pratiquants d’un sport désirent être dirigés par des gens de leur sport », explique François André, l’actuel président de l’Association francophone de padel, déçu de l’évolution de la situation.