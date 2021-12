Hervé Koffi: «Le Standard? Un match qui ne se joue pas mais qui se gagne»

Élu Zèbre du mois d’octobre par les supporters carolos, Hervé Koffi réalise un excellent début de saison au Mambourg. Le gardien de 25 ans n’est toutefois pas pleinement convaincu par son niveau et il en veut encore plus.

Alors qu’il vient de disputer son cinquantième match de Jupiler Pro League face à Anderlecht, Hervé Koffi s’est rapidement intégré et imposé au Sporting de Charleroi. Le souhait d’Edward Still était de ne pas lui mettre une trop grosse concurrence, mais le portier burkinabé répond aux attentes placées en lui. Même s’il estime qu’il peut encore faire mieux.

À presque mi-saison, comment vous sentez-vous à Charleroi ?

Dès mon arrivée, tout s’est rapidement bien passé. Et depuis le début de saison, j’arrive à enchaîner les matches et on arrive, même si ce n’est pas encore très régulier, à accumuler des victoires. Nos prestations sont bonnes dans l’ensemble.