Felice Mazzù, l’entraîneur de l’Union Saint-Gilloise: «Je suis content d’avoir eu une semaine plus calme»

Après six victoires de rang et un titre de champion d’automne acquis contre Ostende il y a deux semaines, l’Union a trébuché vendredi dernier contre OHL (défaite 1-3). Un revers qui a fait quelque peu redescendre l’attention médiatique. Et pour Felice Mazzù, ce n’est pas plus mal. « Je suis content qu’on ait pu passer une semaine plus tranquille, rien qu’entre nous. Car je pense que la semaine dernière, toute cette attention, et le fait d’avoir des interviews tous les jours, avait quelque peu trotté dans les têtes. Ce n’est jamais bien de se croire trop beau, ou en tout cas qu’on nous rende trop beau avant une échéance. Peut-être que, inconsciemment, cela a perturbé les esprits. »

« Un synthétique unique en Belgique »

Mazzù et ses troupes (qui seront à nouveau au grand complet à l’exception de Lynen blessé de longue durée) ont donc pu préparer le déplacement à Saint-Trond de manière plus confidentielle, un peu plus éloignés de la lumière des projecteurs qui, peut-être, les avait quelque peu éblouis. Une préparation lors de laquelle il a été question du fameux synthétique du Stayen. « Saint-Trond évolue sur une surface sur laquelle on n’a pas l’habitude de jouer. On s’est un peu entraîné sur synthétique car les joueurs avaient besoin de sentir cette surface où le ballon roule plus vite, où les contrôles sont différents, et les rebonds aussi. L’approche technique est également autre. Mais on n’a pas retrouvé exactement le même synthétique que celui de Saint-Trond qui est unique en Belgique. »