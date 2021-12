Diminution des distributeurs de billets: un protocole sectoriel ou une loi en vue

Le projet Batopin ne se développera finalement pas sans « garde-fou ». La première réunion d’une longue série a eu lieu ce jeudi entre les ministres de l’Economie, Pierre-Yves Dermagne (PS), des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), Febelfin, la fédération du secteur bancaire, et les consortiums « bancaires » Batopin et Jofico. But de la manœuvre : aboutir à un protocole sectoriel pour l’été. « Ou, faute d’accord entre les parties, à une loi contraignante », nous explique-t-on au cabinet Dermagne. Motivation : garantir à la fois un accès au cash et un coût des retraits d’argent raisonnable à tous les citoyens. « En l’état, le projet Batopin ne permet pas de s’en assurer, l’entreprise doit déjà, pour janvier, nous fournir des projections claires, des plans précis, pour les trois années à venir ».