En Wallonie, plus forte diminution de la demande d'emploi depuis neuf mois

Le taux de demande d'emploi s'élève actuellement à 12,1% de la population active wallonne. Il se situe donc sous son niveau de fin novembre 2020 (12,9 %) et même sous le niveau de fin novembre 2019 (12,4 %), soit avant le début de la crise sanitaire.

Entre la fin des mois d'octobre et de novembre, le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés a diminué de 1,4 %, soit 2.742 personnes de moins que le mois précédent.

Les opportunités d'emploi sont par ailleurs plus nombreuses. En novembre 2021, le Forem a diffusé 37.497 offres d'emploi, soit 61% d'opportunités d'emploi supplémentaires par rapport au mois de novembre 2020. À ces opportunités s'ajoutent les 12.390 offres d'emploi reçues d'un autre service public de l'emploi et publiées sur le site du Forem.

Les statistiques du Forem montrent également que la demande d'emploi diminue à nouveau, quelle que soit la classe d'âge des personnes, mais particulièrement parmi les 30 à moins de 40 ans (-9,5%), suivies des 40 à moins de 50 ans (-8,0%) et enfin de celles de 25 à moins de 30 ans (-7,8%). La baisse la plus modérée concerne les jeunes de moins de 25 ans (-3,3%).

Tous les secteurs d'activité ont exprimé des besoins de main-d'œuvre supérieurs à ceux d'il y a un an. C'est particulièrement le cas dans les commerces de gros et de détails ainsi que dans le secteur horeca, où les activités avaient été limitées suite à l'évolution de la situation sanitaire l'année dernière. L'industrie manufacturière dans son ensemble, les administrations publiques, le secteur des services collectifs, sociaux et personnels ou encore les services aux entreprises recherchent également de la main-d'oeuvre.