Hugo Siquet adresse un message aux supporters du Standard: «J’espère que vous continuerez à me soutenir»

Hugo Siquet s’est engagé avec le club allemand de Fribourg. L’international espoir rejoindra l’actuel 4e de Bundesliga le 1er janvier prochain. Si le défenseur s’est rapidement érigé comme une valeur sûre de l’arrière-garde liégeoise avec 26 rencontres jouées la saison dernière, il a poursuivi sur sa lancée cette année avec 16 matches disputés.

Après l’officialisation de son départ, le jeune Belge a publié un message sur son compte Instagram, à destination des supporters rouches. « La possibilité de partir était déjà bien présente cet été mais je ne voulais pas m’en aller sans avoir réalisé mon rêve d’enfant : pouvoir jouer dans un Sclessin plein. J’ai eu la possibilité de vivre cela et votre soutien dans les bons comme dans les mauvais moments est fantastique », a-t-il écrit. Avant de poursuivre : « Le choix de rejoindre Fribourg a été émotionnellement difficile pour moi. Quitter le club qui m’a fait grandir n’est pas évident. Mais le travail n’est pas fini, il me reste encore des matches pour ce club et je compte bien me donner à 200 %, comme je l’ai toujours fait depuis mes débuts. J’espère que vous continuerez à me soutenir moi et mon club de cœur. »