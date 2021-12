Coronavirus - L'UCM dénonce une gestion de crise "erratique"

L'UCM souligne que si les indicateurs de l'épidémie restent dans le rouge, leur progression n'est plus exponentielle. En effet, la croissance de tous les indicateurs est bien plus faible sur la dernière période de sept jours qu'elle ne l'était sur celle des sept jours précédents. "Le sommet de la quatrième vague serait en vue (...) et devrait être atteint d'autant plus rapidement que les restrictions décidées le 17 novembre, puis le 26 novembre, n'ont pas encore donné leur plein effet."

"Dans le contexte actuel de football panique, de manque d'anticipation et de cohérence, il n'est plus question de prendre des mesures qui épargnent l'économie. Chaque Comité de concertation est anxiogène et sape le moral de la population. Une fermeture des écoles aurait évidemment de lourdes conséquences sur le monde du travail", poursuit l'UCM.