Trafic de drogue orchestré depuis Anderlecht: plusieurs de dizaines de millions d’euros confisqués

La cour d’appel de Bruxelles a globalement confirmé, jeudi, le jugement prononcé en première instance, dans un important dossier de trafic de cannabis, comptant 15 prévenus. Ceux-ci ont été reconnus coupables d’avoir fait partie d’une organisation criminelle active dans le trafic de cannabis entre le Maroc et la Belgique, durant une période infractionnelle de 2015 à 2019. Des peines jusqu’à 12 ans de prison ont été prononcées ainsi qu’une confiscation globale de plusieurs dizaines de millions d’euros.

L’enquête, menée par les services de police de plusieurs pays, avait permis de saisir une quantité de 600 kilos de stupéfiants en France et aux Pays-Bas, et de 50 kilos à Bruxelles. À la suite de perquisitions chez plusieurs prévenus à Anderlecht, en juin 2019, des dizaines de kilos de drogue supplémentaires avaient été saisis. L’organisation criminelle était active dans l’import et l’export de résine de cannabis depuis le Maroc vers l’Europe.