De Saint-Trond à l’USG, l’ascension de Philippe Bormans

À 34 ans, Philippe Bormans affiche déjà un CV qui en ferait pâlir plus d’un d’envie. Plus jeune dirigeant d’un club professionnel lorsqu’il est arrivé à la tête de Saint-Trond en 2014, il est aussi le plus jeune membre du conseil d’administration de la Pro League où il représente les intérêts des clubs du K11, après avoir défendu ceux des écuries de Division 1B. Ces retrouvailles avec son ancien club sont dès lors l’occasion de s’intéresser de plus près à son incroyable parcours, mais également de revenir sur la formidable première partie de saison de l’USG. Et d’évoquer ce fameux mercato hivernal qui angoisse plus d’un fan saint-gillois.