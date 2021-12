Toujours décimé par le Covid-19, Belenenses réclame le report de son prochain match au Portugal

Une vingtaine de cas de contamination au variant Omicron du coronavirus, les premiers enregistrés au Portugal selon l’Institut national de santé (Insa), ont été détectés dans le club. L’ensemble de l’effectif et de l’encadrement se trouve depuis à l’isolement.

Samedi dernier, le club du quartier lisboète de Belém a dû disputer un match de Championnat, le derby contre Benfica, alors que seuls neuf joueurs étaient disponibles. Un gardien de but a dû être aligné comme joueur de champ et la rencontre a été interrompue avant la fin quand, à la suite de blessures, il n’y avait plus que six joueurs en mesure de continuer. La limite réglementaire est de sept. Belenenses était mené 7-0 à la 48e minute.