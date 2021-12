Washington et les Européens annoncent de nouvelles sanctions contre la Biélorussie

Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne (UE) et le Canada ont annoncé jeudi de nouvelles sanctions économiques contre la Biélorussie, accusée de « violations répétées des droits humains » et d’organiser le passage de migrants vers l’UE.

Minsk est accusé d’avoir orchestré l’afflux de migrants à sa frontière avec la Pologne pour se venger de sanctions occidentales prises après la répression de l’opposition bélarusse dénonçant la réélection contestée de M. Loukachenko.

Des sanctions qui « démontrent la détermination »

Les sanctions « démontrent notre détermination sans faille à agir face à un régime brutal qui réprime de plus en plus les Bélarusses, sape la paix et la sécurité en Europe, et continue d’exploiter des personnes qui ne cherchent qu’à vivre en liberté », a souligné dans un autre communiqué le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

Le Trésor américain a annoncé cibler 20 individus et 12 organisations proches du pouvoir, accusés d’avoir « facilité le passage (…) de migrants au sein de l’UE », et d’avoir « pris part à la répression en cours visant les droits humains et la démocratie ».