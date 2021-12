Culture: un budget 2022 généreux et socio-culturel

Peu de surprise dans les orientations budgétaires : la ministre Linard confirme sa vision non-marchande de la culture et, nécessité fait loi, assume une largesse budgétaire face au covid et aux inondations.

C’est à nouveau un budget en croissance qui sera affecté en 2022 à la Culture, malgré les difficultés financières de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et pour cause : la crise sanitaire s’installe dans le temps long, il faut reconstruire certaines infrastructures culturelles après inondations, et, dans le même temps, l’équipe de la ministre Bénédicte Linard (Ecolo) confirme un soutien renforcé au socio-culturel et à l’action territoriale (centres culturels, centres d’expression et de créativité et bibliothèques). Dans ces circonstances, les dépenses dépassent de loin les recettes.