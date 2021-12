Report des soins non urgents: des hôpitaux taclent sévèrement la nouvelle directive

Le Comité Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC) enjoint à réserver 60 % de lits en soins intensifs aux patients covid et à reporter de deux semaines les soins non urgents.

Dans un courrier envoyé jeudi aux autorités sanitaires, les directions médicales du Réseau hospitalier namurois (RHN) – composé du CHR Sambre &Meuse, du CHU UCL Namur et de la Clinique Saint-Luc Bouge – alertent sur le « caractère irréaliste » de la circulaire de mardi émise par le Comité Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC) les enjoignant à réserver 60 % de lits en soins intensifs aux patients covid et à reporter de deux semaines les soins non urgents.