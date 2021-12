Wallonie: les inondations du mois de juillet avaient été annoncées

La vie des membres d’une commission d’enquête parlementaire ne se borne pas à l’audition des témoins. En coulisses, les milliers de pages mises à leur disposition sont une mine d’or. Au CDH, François Desquesnes, Marie-Martine Schyns et leurs collaborateurs y ont plongé pour recouper les informations données de vive voix. Alors que s’annonce la seconde audition des responsables du centre régional de crise et des barrages sur la Vesdre, les deux élus affichent une conviction : « Il est désormais possible de pointer trois manquements majeurs qui auraient pu atténuer le bilan de la catastrophe. » Preuves à l’appui.

