Pierre Ménès accusé d’agression sexuelle: le journaliste français a déposé plainte pour «dénonciation calomnieuse»

L’ancien journaliste de Canal + est mis en cause pour des gestes déplacés survenus au Parc des Princes, lors de PSG-Nantes.

Le jour-même, le parquet de Paris a ouvert une enquête, confiée au 1er district de police judiciaire (1er DPJ).

M. Ménès produit trois attestations de personnes « confirmant unanimement qu'(il) a passé l’intégralité de son temps à leur côté dès son arrivée pour le cocktail en loge, durant le match et le cocktail d'après match », selon la plainte consultée par l'AFP.

« Ils confirment qu’il ne s’est strictement rien passé et que M. Ménès a eu un comportement irréprochable », selon ce document.

« A la suite de ce signalement malveillant, un déferlement d’articles de presse a gravement porté atteinte à l'honneur et à la considération de Monsieur Pierre Ménès qui a notamment fait une dépression », est-il souligné.

« Mon client a demandé a être auditionné pour montrer sa parfaite innocence lors de cette soirée du 20 novembre au Parc des Princes. 5 personnes ont témoigné concernant son comportement irréprochable dont un fonctionnaire de police », a souligné son avocat, Me Arash Derambarsh.

Mis sur la touche fin mars après des accusations d'agressions sexuelles, l'ex-chroniqueur vedette du "Canal Football Club", âgé de 58 ans, a quitté le 1er juillet dernier la chaîne cryptée, mettant fin à près de 12 ans de collaboration.

Ce départ est la conséquence de la diffusion le 21 mars sur Canal+ d'un documentaire sur le sexisme dans les rédactions sportives et la révélation de séquences l'incriminant, coupées au montage à la demande de la chaîne, soupçonnée de l'avoir protégé.

Pierre Ménès, 58 ans, est notamment accusé d'avoir soulevé hors antenne en 2016 la jupe de la journaliste Marie Portolano, co-réalisatrice du documentaire.

Il assure ne pas s'en souvenir en raison de graves problèmes de santé à l'époque: une cirrhose non alcoolique qui l'a éloigné des plateaux pendant sept mois et a nécessité une double greffe du foie et d'un rein.