Serge Kimoni: «Mon transfert à Bruges? Je n’étais pas ravi»

Serge Kimoni, 56 ans, actuel entraîneur de Seraing Athlétique en P3 liégeoise offre une particularité étonnante. Il a fait partie des trois grandes époques sérésiennes de l’ère moderne. Débutant dans le noyau de la dream team des années 80 (« la meilleure de toutes »), chef de file lors de la période congolaise (« avec Eugène Kabongo, Jacques Kingambo, Sadi-Wa Pombolo, etc. ») puis gardien de la tradition après le rachat par Gérald Blaton (« et la venue des Brésiliens Wamberto, Isaias, Raimundinho, Café, Edmilson et une dizaine de jeunes »). Entre les coups, des piges extérieures. Dont la plus belle, trois ans au RFC Brugeois. Avec deux titres de champion à la clef. Et pourtant…