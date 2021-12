Nez qui coule, mal de tête: des personnes contaminées au variant omicron racontent

Donovan Rothner, 42 ans, est positif et ne présente aucun symptôme. S’il n’avait pas une opération chirurgicale prévue bientôt, nécessitant un test préalable, il ignorait même être contaminé. « J’aurais pu mettre beaucoup de gens en danger », dit-il à la fois surpris et soulagé.

Même scenario pour Jessica Willmore, 38 ans. Deux enfants apparemment grippés. En fait, un covid. « On se sent déjà assez en forme pour plonger dans la piscine », dit cette Britannique, après seulement quelques jours de maladie.

L’OMS prudente

De nombreuses inconnues planent encore sur le variant qui compte un nombre inhabituel de mutations et représente quand même « un risque très élevé », selon l’OMS. Les scientifiques planchent en priorité sur son potentiel de propagation et sa résistance aux vaccins. Mais les premiers cas observés par plusieurs médecins sur le terrain, semblent montrer une version relativement légère de la maladie. Officiellement pays africain le plus touché par le virus, l’Afrique du Sud compte près de trois millions de cas et plus de 89.800 décès.