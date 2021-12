Un nouveau stade de 14.000 places pour débuter

Ce n’est pas un secret, l’Union veut déménager de son historique stade Marien et prendre ses quartiers dans une nouvelle enceinte. Un stade qui serait « le plus vert d’Europe, le plus écologique d’Europe », avait déclaré il y a quelques mois dans nos colonnes Philippe Bormans. Ce jeudi, le directeur sportif du club saint-gillois a donné des détails supplémentaires, et précisé ce que le club aimerait voir surgir de terre. « En fait, on veut y aller par étapes. La première serait la construction d’une enceinte de 14.000 places. Dans un deuxième temps, on ferait passer cette enceinte à 17.000 personnes. Et dans une troisième phase, le stade pourrait accueillir jusqu’à 22.000 personnes. On veut vraiment y aller progressivement, afin de ne pas avoir un stade trop grand directement. Cela dépendra donc en quelque sorte de la demande qu’on aura. Car on veut toujours garder un stade bien rempli. Mais on sait que, si on continue à grandir, cela peut aller très vite. »