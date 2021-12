Ecole: le masque généralisé en primaire plutôt qu’une fermeture

Les pouvoirs organisateurs, directions et syndicats le martèlent sans relâche depuis plusieurs jours : ils ne veulent pas d’une fermeture des écoles.

A la lecture du rapport du Gems, et à la perspective d’une éventuelle fermeture des écoles maternelles et primaires pour 10 jours, c’est l’étonnement qui domine dans le rang des acteurs de l’enseignement. Les pouvoirs organisateurs (PO), directions et syndicats le martèlent sans relâche depuis plusieurs jours : « Il faut tout faire pour éviter une nouvelle fermeture généralisée des écoles. » Fermeture qui, pour le secteur, serait dramatique en termes d’apprentissages après 2 années à naviguer en eaux troubles.