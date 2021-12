Codeco: le monde du cinéma dénonce aussi l’idée d’une nouvelle fermeture

À lire aussi Fermeture des écoles, bulle sociale, 200 personnes maximum en intérieur: ce que préconisent les experts du Gems

Voici leur communiqué :

Les Distributeurs de films de Belgique, via leur fédération Film Matters Belgium et les exploitants de salles de cinéma, via la Fédération des Cinémas de Belgique, souhaitent réagir vivement aux informations venant du monde politique (et relayées par la presse) sur une possible fermeture des lieux culturels dont les cinémas.

Il nous paraît aberrant de vouloir suspendre l’activité des salles de cinémas alors que celles-ci sont ne sont pas considérées, selon toutes les études disponibles dont nous avons connaissance, comme des lieux de contaminations (dont notamment l’étude récente de l’Institut Pasteur en France – – ainsi que l’annonce de ce jour de Geert Van Molenberghs de la KUL insistant sur le fait que les salles de cinéma sont plus sûres que les domiciles… -) : les masques buccaux y sont obligatoires, la ventilation y est optimale et le personnel est spécialement formé. En outre, les salles de cinéma appliquent avec rigueur le contrôle des CST et des cartes d’identité.

Vouloir fermer les cinémas, c’est enlever à la population une possibilité de s’évader d’un climat anxiogène !

La fermeture des salles de cinéma priverait en effet la population d’un de ses loisirs préférés – surtout durant la période de fin d’année ! – et enlèverait encore un moyen supplémentaire de se détendre en compagnie et en toute sécurité, en cette période de crise mentalement si difficile pour tout le monde.

Sans compter, bien entendu, les pertes financières importantes pour notre secteur et des perspectives d’avenir bien sombres… C’est, en effet, un nouveau coup dur pour le secteur avec des sorties importantes prévues et qui pourraient nous permettre de tenir le coup.