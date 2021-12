Coupe de Belgique: le Standard, avec Carcela titulaire, reçoit le Beerschot pour une place en quarts (direct, 0-0)

C’est à Sclessin que se clôturent les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Le Standard affronte le Beerschot, ce jeudi soir, avec l’ambition de rejoindre le prochain tour de la compétition. En seizièmes de finale, les Rouches avaient éliminé l’Excel Mouscron (0-1) alors que les Anversois avaient pris le meilleur sur les Francs Borains (0-4).

En championnat, les deux formations ne vivent pas des jours très heureux. Si le Standard a limogé Mbaye Leye et tente, bon an mal an, de se relancer avec Luka Elsner, la position au classement n’est pas des plus réjouissantes avec cette 12e place (20 points). Le Beerschot, lui, occupe la lanterne rouge avec seulement neuf unités au compteur.