Coupe de Belgique: le Standard élimine le Beerschot après les prolongations (2-0) et rejoint les quarts de finale

Quatre jours après avoir mordu la poussière sur la pelouse gantoise (3-1), le Standard s’est remis dans le bon sens de la marche en venant à bout du Beerschot, lanterne rouge du championnat. Cette victoire, décrochée après les prolongations, permet aux Liégeois de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique.

Devant son public, le Standard n’a pas tardé pour prendre le match à son compte. La possession de balle étant liégeoise, un premier but de Klauss a été annulé logiquement pour une position de hors-jeu de l’attaquant. Le Beerschot, de son côté, a laissé passer le premier quart d’heure de jeu avant d’afficher davantage de répondant dans les duels et dans le jeu. Si Raskin a amené le danger sur une frappe à distance et Nkounkou a tenté une reprise de volée, les Liégeois ne sont pas parvenus à faire la différence avant la pause. Pas plus que les Anversois, qui ont eu une belle opportunité avec une tête de Soumaré sur corner.