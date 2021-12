Coupe de Belgique: le Standard et le Beerschot se dirigent vers les prolongations (direct, 0-0)

Devant son public, le Standard n’a pas tardé pour prendre le match à son compte. La possession de balle étant liégeoise, un premier but de Klauss a été annulé logiquement pour une position de hors-jeu de l’attaquant. Le Beerschot, de son côté, a laissé passer le premier quart d’heure de jeu avant d’afficher davantage de répondant dans les duels et dans le jeu. Si Raskin a amené le danger sur une frappe à distance et Nkounkou a tenté une reprise de volée, les Liégeois ne sont pas parvenus à faire la différence avant la pause. Pas plus que les Anversois, qui ont eu une belle opportunité avec une tête de Soumaré sur corner.

En seconde période, Dussenne était à deux doigts d’ouvrir le score d’une tête puissante mais Vanhamel intervenait parfaitement sur sa ligne. Quelques instants après la sortie sur blessure de Raskin, les Anversois auraient, eux aussi, pu déflorer la marque à la suite d’un coup franc dangereux : Henkinet étant sauvé in extremis par son montant. Le danger se précisait puisque, dans la foulée, le gardien liégeois se déployait sur une reprise de la tête signée Soumaré. À la 67e, Henkinet signait même un arrêt remarquable en un contre un devant Holzhauser, qui était étrangement esseulé dans le grand rectangle. Après ce moment plus compliqué, le Standard a repointé le nez dans le rectangle adverse mais Tapsoba et Klauss ne parvenaient pas à cadrer leur tentative. Dans les derniers instants du temps réglementaire, Dom et Van den Bergh manquaient leur cible devant les filets rouches.