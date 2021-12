Padel: le World Padel Tour fera étape à Bruxelles

Sport en perpétuelle expansion en Europe, le padel a véritablement le vent en poupe depuis quelques années et en particulier dans notre pays, où l’on recense désormais 1.000 terrains et pas moins de 85.000 pratiquants réguliers.

Né au Mexique durant les années 70 et très populaire dans les pays hispanophones, ce sport de raquettes à la fois dynamique, collectif (il se joue d’office en doubles), familial et spectaculaire constitue en réalité une sorte de mix entre le tennis et le squash, avec des terrains plus petits (10x20 mètres) encadrés de plexiglas et de grillages. Il y a cinq mois, le padel avait attiré la toute grande foule (+/- 16.000 personnes) lors d’une exhibition à Knokke. Au mois de mai, c’est à Bruxelles que la padel tentera une nouvelle fois de séduire le public belge via l’organisation d’une manche du prestigieux World Padel Tour.