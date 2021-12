Présidentielle française: comment Eric Zemmour rend Marine Le Pen plus fréquentable

La candidature du polémiste d’extrême droite a une influence non négligeable sur la scène politique française, poussant le curseur global encore un peu plus à droite.

Il s’est révélé comme le candidat des radicaux, de ceux pour qui l’agenda extrême droitier de Marine Le Pen ne suffit plus. Malgré son décrochage récent, le candidat Eric Zemmour représente, selon un dernier sondage d’Harris interactive, 13 % des intentions de vote. Grignotant principalement l’électorat du Rassemblement national et des Républicains. Mais outre son impact sur les scores de ses concurrents, Eric Zemmour aura eu, même alors qu’il n’était pas entré officiellement en campagne, une influence non négligeable sur la scène politique française, poussant le curseur global encore un peu plus à droite.