Coronavirus: des hôpitaux sur le point de craquer

Les hôpitaux doivent se préparer à dédier à nouveau 60 % de leurs lits en soins intensifs aux patients covid. Problème : ils n’ont pas le personnel pour et d’autres patients risquent d’en pâtir. Le réseau hospitalier namurois appelle à un débat éthique et à la solidarité nationale.

Football panique à tous les étages. Mardi soir, un courrier du Comité Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC), qui surveille au quotidien la situation dans les hôpitaux, enjoignait ceux-ci à reporter de 2 semaines tous les soins dits « non urgents » – en ce compris les admissions de jour – et de se préparer à libérer 60 % des lits de soins intensifs pour les patients covid. Mercredi après-midi, une nouvelle missive corrigeait légèrement le tir, après que le ministre de la Santé eut lui-même clarifié le propos : les hôpitaux doivent bel et bien réserver la moitié de leurs lits en USI (unité de soins intensifs) pour les patients covid, comme le prévoit la phase 1B, et se préparer à passer en phase 2A, soit un pourcentage de 60 %. Mais si leurs capacités le permettent, ils peuvent en même temps fournir d’autres soins non urgents aux patients.