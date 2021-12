«Rêve d’automne»: un divorce et quatre enterrements

Jon Fosse, habitué des pièces nébuleuses, signe ici une méditation pleine de mystère et d’ellipses, sur l’amour et la mort. Mis en scène par Georges Lini, les comédiens habitent avec feu des rencontres qui traduisent aussi l’incommunicabilité des êtres.

Plongée au cœur d’une relation amoureuse pleine de trous d’air, traversée de relations familiales glaciales, percées de tentatives de communication plus engourdies qu’une main sans gant immergée dans la neige, voyage sur les pentes traîtres et verglacées du temps : a priori, on pourrait croire que ce Rêve d’automne de Jon Fosse n’est pas du genre à vous réchauffer les miches en cette fin d’année déjà bien refroidie par la météo et le contexte sanitaire.