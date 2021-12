Vers le retour du huis clos dans les stades de football? «Ça aurait un impact financier considérable pour nos clubs»

La menace du huis clos pour les stades en Belgique se précise : le groupe d’experts qui conseille le gouvernement (GEMS) estime que celui-ci est nécessaire pour contrer la nouvelle vague du coronavirus qui touche notre pays. Ce vendredi, le Codeco pourrait donc à nouveau l’instaurer pour la fin de l’année, voire plus loin.

S’il doit encore être couché sur papier, ce scénario semble de toute façon inévitable à partir du moment où certains secteurs similaires -ceux qui rassemblent un grand nombre de personnes dans un espace restreint- étaient (ou le seront ce vendredi) sujets à restrictions. C’est toutefois avec stupeur que la Pro League a appris jeudi le possible (probable ?) retour du huis clos pour les matches de D1A et D1B. « En tant que Pro League, nous avons travaillé de façon continue et constructive avec les différentes autorités au cours des derniers mois. Assister à un match de football dans les tribunes se fait dans un environnement sûr, cela est également confirmé par des études scientifiques », estime-t-elle dans un communiqué.